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10 sep 2026 Actualizado 12:43

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Amenazas y afectaciones de salud mental complican atención educativa en zona rural de Algeciras

Un docente fue trasladado y otros incapacitados serán reemplazados para atender a 250 estudiantes.

Habría recibido amenazas, está siendo trasladado a otra sede educativa. Foto Relacionada.

Habría recibido amenazas, está siendo trasladado a otra sede educativa. Foto Relacionada.

Habría recibido amenazas, está siendo trasladado a otra sede educativa. Foto Relacionada.
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Por situaciones relacionadas con el orden público en el departamento del Huila, persisten dificultades en el municipio de Algeciras, especialmente en la institución educativa El Paraíso.

Uno de los docentes, quien habría recibido amenazas, está siendo trasladado a otra sede educativa del departamento, de acuerdo con las condiciones establecidas para garantizar su seguridad.

Edgar Martin Lara, secretario de educación, expreso que “asimismo, varios profesores que se han incapacitado debido a afectaciones en su salud mental están siendo reemplazados, mientras se adelantan las acciones necesarias para normalizar el servicio educativo”.

La meta es que, en el menor tiempo posible, se pueda garantizar la atención de los cerca de 250 estudiantes que actualmente no están siendo cubiertos por el sistema educativo departamental.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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