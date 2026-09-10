Amenazas y afectaciones de salud mental complican atención educativa en zona rural de Algeciras

Habría recibido amenazas, está siendo trasladado a otra sede educativa. Foto Relacionada.

Neiva

Por situaciones relacionadas con el orden público en el departamento del Huila, persisten dificultades en el municipio de Algeciras, especialmente en la institución educativa El Paraíso.

Uno de los docentes, quien habría recibido amenazas, está siendo trasladado a otra sede educativa del departamento, de acuerdo con las condiciones establecidas para garantizar su seguridad.

Edgar Martin Lara, secretario de educación, expreso que “asimismo, varios profesores que se han incapacitado debido a afectaciones en su salud mental están siendo reemplazados, mientras se adelantan las acciones necesarias para normalizar el servicio educativo”.

La meta es que, en el menor tiempo posible, se pueda garantizar la atención de los cerca de 250 estudiantes que actualmente no están siendo cubiertos por el sistema educativo departamental.