Pitalito reclama mayor inversión en seguridad y exige fortalecer la Fiscalía para frenar homicidios

Neiva

El alcalde de Pitalito reclamó al Gobierno Departamental mayores inversiones en seguridad y advirtió que los consejos de seguridad deben traducirse en acciones concretas. Señaló que el municipio, por su importancia y población, requiere un tratamiento diferencial y una mayor presencia institucional para enfrentar los problemas de delincuencia que se vienen registrando.

En reunión sostenida con el mandatario departamental, se establecieron rutas de trabajo y proyectos de cofinanciación entre el municipio y el departamento. También pidió fortalecer la capacidad de la Fiscalía, al considerar que la congestión judicial favorece el vencimiento de términos. Según explicó, un fiscal destacado en homicidios puede tener entre 1.200 y 1.300 procesos a su cargo.

Yider Luna, alcalde de Pitalito, sostuvo que “una buena parte de las personas capturadas por homicidio son posteriormente recapturadas y presentan anotaciones en el SPOA. Los homicidios registrados en Pitalito obedecen, en gran medida, a retaliaciones entre grupos delincuenciales, situación que ha incrementado las estadísticas”.

Finalmente, anunció la llegada a Pitalito del BAFUR, un equipo militar de fuerzas especiales urbanas que realizará labores de acompañamiento en diferentes sectores del municipio. El mandatario explicó que no se trata de una militarización convencional, sino de la presencia de soldados especializados para apoyar las acciones contra la delincuencia común y los grupos delincuenciales no organizados.