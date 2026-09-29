Pavel Silva, el artista que convierte residuos electrónicos en obras de arte en Neiva

Neiva

Pavel Silva, creador de Pablo Tecnoarte, lleva 35 años transformando residuos electrónicos en piezas artísticas y funcionales en Neiva. Su trabajo busca evitar que estos materiales terminen en fuentes hídricas o rellenos sanitarios y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre su aprovechamiento.

“Estoy luchando por el medio ambiente, haciendo el aprovechamiento de los residuos sólidos electrónicos, evitando que lleguen a fuentes hídricas o rellenos sanitarios”, explicó Silva en entrevista con Caracol Radio. A partir de estos elementos construye prototipos que también utiliza con fines educativos y de sensibilización.

Uno de sus proyectos más conocidos es “Lucky”, un ecobot construido con 46 aparatos electrónicos desechados, entre ellos una licuadora Samurai que hace parte de su cabeza. La creación cuenta además con una inteligencia artificial llamada Dola, que le permite responder en tiempo real. Para desarrollar este tipo de piezas, el artista ha reunido conocimientos en electrónica, mecatrónica, electricidad, sonido, iluminación, programación, ornamentación y fibra de vidrio.

Como parte de esta iniciativa, Silva lleva a “Lucky” a instituciones educativas para realizar talleres con niños sobre selección y aprovechamiento de residuos. “El objetivo principal es llegar a mitigar estos contaminantes y refrescar un poco el planeta con conciencia, con educación. No hay otra forma”, señaló. Entre sus proyectos más destacados también está el ensamblaje del primer Jet Car en Latinoamérica, realizado en Santander.