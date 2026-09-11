“Llegó el momento de ampliar el Aeropuerto El Dorado”: alcalde Carlos Fernando Galán

En el marco del foro ‘El Dorado Max: la gran apuesta país’, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pasó por los micrófonos de Caracol Radio y entregó detalles sobre el proyecto de ampliación del Aeropuerto El Dorado.

Durante la entrevista, Galán señaló que, aunque la terminal aérea es un proyecto de la Nación y está ubicada en un predio nacional, su funcionamiento resulta estratégico tanto para Bogotá como para el resto del país.

Según explicó, cerca del 85 % de las 100 toneladas de carga que salen de Colombia hacia destinos internacionales por vía aérea tienen origen en la capital.

Ante el crecimiento de la operación, el mandatario distrital sostuvo que El Dorado ya llegó a un punto en el que necesita ampliar su capacidad. Por esta razón, solicitó al Gobierno Nacional avanzar en la evaluación de la propuesta presentada para desarrollar la ampliación.

“Como punta de lanza, el aeropuerto El Dorado tiene un camino recorrido muy importante que no podemos perder”, afirmó Galán.

Al mismo tiempo, indicó que Colombia puede avanzar en otros proyectos aeroportuarios de manera simultánea, sin dejar de fortalecer la principal terminal aérea del país.

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Dorado MAX contempla conexión con TransMilenio y Regiotram

Uno de los aspectos que destacó el alcalde es la integración del aeropuerto con el sistema de transporte público de Bogotá. En ese sentido, la propuesta de Dorado MAX contempla llevar TransMilenio directamente hasta El Dorado.

A esta alternativa se suma la posibilidad de que el Regiotram de Occidente cuente con un ramal que llegue hasta el aeropuerto, lo cual permitiría conectar con el centro internacional de la ciudad.

De igual manera, la iniciativa contempla la participación de Bogotá, Cundinamarca y municipios cercanos, como Funza y Mosquera, en diferentes proyectos relacionados con la infraestructura y la movilidad del entorno aeroportuario.

Sobre este punto, Carlos Fernando Galán afirmó que el Distrito está dispuesto a cofinanciar algunas de estas obras y señaló que la priorización de estas iniciativas será uno de los temas que planteará en la próxima reunión con el Gobierno Nacional.

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¿Cuándo comenzaría la ampliación de El Dorado?

En cuanto al cronograma, el alcalde explicó que primero debe concluir la evaluación que adelanta el Gobierno Nacional sobre la propuesta presentada por el actual operador del aeropuerto.

Una vez finalice esta etapa, deberán surtirse los trámites correspondientes para abrir una eventual competencia, en la que podrán participar tanto el actual operador como otros interesados en liderar el proceso.

El alcalde espera que, a más tardar en 2027, termine esta etapa de revisión y que el país pueda avanzar hacia un aeropuerto con mayor capacidad y mejores condiciones de desplazamiento.

Sin embargo, el mandatario advirtió que la ampliación de la terminal debe ir acompañada de obras en la malla vial de la zona, con el propósito de evitar que el crecimiento de la operación genere mayores problemas de movilidad.

En esa línea, planteó la necesidad de desarrollar un anillo logístico alrededor del aeropuerto que permita sacar de las vías residenciales parte del tráfico de carga que actualmente circula por el sector.

Finalmente, Galán aseguró que el desarrollo de Dorado MAX debe involucrar a las comunidades de localidades como Engativá y Fontibón. Según explico, el propósito de las intervenciones no es desplazar a los habitantes ni generar un proceso de renovación, sino hacerlos partícipes de los proyectos que se desarrollen en el entorno de la terminal aérea.

Entrevista completa: “Llegó el momento de ampliar el Aeropuerto El Dorado”: Alcalde Carlos Fernando Galán | Caracol Radio