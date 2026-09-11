Imponen millonaria multa a ciudadano por arrojar escombros en el norte de Bogotá: quedó grabado
Vecinos grabaron el momento en que tres ciudadanos botaron escombros en pleno espacio público y se burlaban de lo que hacían.
Bogotá D.C
Ciudadanos grabaron el momento en el que tres hombres en un vehículo de placas WLQ932 arrojaron escombros, al parecer de construcción, en pleno espacio público en la Carrera 15 con Calle 160. Mientras eran grabados, uno de ellos, el conductor, se percató y se comenzó a burlar de quien registraba en video este hecho.
El video se viralizó en redes sociales hasta que el caso fue conocido por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. “No le duraron mucho los gestos de alegría. Hoy mismo este infractor fue identificado y sancionado por arrojar escombros en el espacio público”, escribió el mandatario en su cuenta de X con un video de los implicados con la Policía Metropolitana.
El alcalde Galán impartió instrucciones a la Secretaría de Movilidad, de Gobierno, a la Unidad Especial de Servicios Públicos, a la Alcaldía Local de Suba y a la Policía para adelantar esas acciones.
Una vez fueron identificados, se les impuso un comparendo por la suma de cerca de $1.300.000 pesos, relacionado con la disposición inadecuada de escombros. Además, las autoridades encontraron otras infracciones de tránsito y movilidad, por las cuales también fue sancionado.
¿Cómo disponer de escombros de construcción y residuos voluminosos?
En Bogotá, ese tipo de basura de ser llevada a los más de 300 ecopuntos que hay en toda la ciudad y que recorren las localides. Los ecopuntos son cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....