Alcalde Galán se reunió con minHacienda para avanzar en proyectos de infraestructura en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para revisar los recursos y trámites necesarios correspondientes al avance de varios proyectos estratégicos en Bogotá, entre ellos las líneas del Metro, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas (PTAR) y La Nueva Calle 13.

Además, definir las acciones necesarias para garantizar los recursos que permitan avanzar en las diferentes obras consideradas prioritarias para la capital.

Entre los temas abordados estuvieron las troncales alimentadoras del Metro y los compromisos relacionados con la Línea 1, cuya ejecución continuará durante el próximo año.

También se repasaron los trámites necesarios para avanzar en un convenio de cofinanciación para la Línea 3 del Metro y los estudios correspondientes a la futura Línea 4.

Lea también: Se cayó por cuarta vez la licitación de la Calle 13: megaproyecto de $2,4 billones quedó desierto

Bogotá busca garantizar recursos para sus proyectos

Desde el Distrito destacaron que la reunión permitió avanzar en la coordinación con el Gobierno Nacional y resaltaron la disposición de la Nación para apoyar a Bogotá respetando su autonomía.

Ahora, se busca garantizar los recursos necesarios para avanzar en estas iniciativas, varias de las cuales representan compromisos históricos de la Nación con Bogotá.