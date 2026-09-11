Inician obras de la calle 103 de Ibagué, proyecto en el que se invierten $37.000 millones

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué informó que ya inició la construcción de la nueva calle 103, en un tramo de 1.500 metros lineales que parte desde el barrio Tolima Grande y llegará a la vía que conduce al Aeropuerto Perales, a la altura del sector Santa Cruz.

El proyecto deberá ser ejecutado por la Unión Temporal Vial 103 – Aeropuerto, que ganó la licitación pública por $37.000 millones desde diciembre de 2025. El proceso de levantamientos topográficos y alistamiento tardó más de nueve meses y solo hasta ahora iniciará la intervención sobre el trazado o corredor vial.

“Durante la socialización dimos a conocer las distintas obras con las que contará esta importante vía, como un puente, un pontón y un box culvert”, explicó Marco Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura de Ibagué.

Saavedra también contó que, en conjunto con el sector privado, se avanza en la construcción del tramo de la misma obra entre la vía del Aeropuerto Perales, desembocando en la avenida Mirolindo, en el sector de El Poblado.

Por su parte, los vecinos de la zona expresaron su entusiasmo por el inicio de los trabajos y por cómo mejorará la economía de los barrios aledaños.

“Estamos muy alegres porque, además de conectarnos con el Aeropuerto, esta nueva vía hará que nuestras casas se valoricen y los comerciantes puedan también mejorar sus ventas”, manifestó Yolanda Yepes, presidenta del barrio Villa del Sol.

Por más de 30 años se ha esperado esta vía, que deberá ayudar a descongestionar arterias principales como la avenida Pedro Tafur y la carrera Quinta, entre otras. Este es el tercer tramo, tras dos pequeños que se intervinieron desde la avenida Ambalá hasta la carrera Quinta y en el sector de Agua Marina.