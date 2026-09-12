Incendios aumentaron un 119 % en Ibagué: 499 casos se han registrado en 2026

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Humberto Leal, advirtió que la ciudad ya afronta los embates del inminente Fenómeno del Niño que, para los próximos seis meses, presenta una probabilidad de casi el 100 %.

Según el funcionario, uno de los principales efectos de las altas temperaturas e intensas sequías son los incendios estructurales y, especialmente, los forestales. En lo corrido del año, Ibagué reporta un aumento de los incendios del 119 %, en comparación con el promedio del mismo periodo del año anterior.

“En el año 2021 tuvimos 91 eventos reportados, en 2022 hubo 83, en 2023 hubo 363, en 2024 tuvimos 482, en 2025, 304 y en este año, sin terminarlo, 499. Es decir, es el pico más alto de los últimos cinco años, lo que llama la atención”, detalló Leal.

Sobre las causas de los 499 incendios, el secretario indicó que el 40 % corresponde a las denominadas quemas controladas que han desencadenado incendios forestales.

“Esas quemas agrícolas están prohibidas en el marco de las acciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, que generó una restricción de actividades a través de una resolución expedida desde mayo”, señaló.

Además, otra buena parte de los incendios son generados por actividades desarrolladas por los habitantes de calle, quienes provocan quemas para extraer el cobre de elementos que recogen en la ciudad y que, en ocasiones, desencadenan incendios.

“Por eso fue precisamente una de las capturas de ayer en el sector de la variante, en el tramo del puente de la Vida y la glorieta de la Hacienda El Zorro, donde se sorprendió a un habitante de calle. Por eso tenemos líneas habilitadas para denunciar, como la 119 de Bomberos, 123 de la Policía y nuestra línea específica para enviar fotografías y ubicaciones, que es la 320240704”, explicó.

La Secretaría de Gestión del Riesgo recibe entre 15 y 20 denuncias semanales sobre quemas ilegales, pero hasta ahora no se conocen informes de la Policía sobre capturas materializadas por el delito de incendio.