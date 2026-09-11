Incautaron dos kilos de marihuana en la Troncal de Occidente a la altura de San Juan Nepomuceno

La Policía Nacional logró la incautación de dos kilos de marihuana que eran transportados, al parecer, de manera camuflada en una encomienda enviada a través de un vehículo de servicio público.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar en un puesto de prevención vial ubicado sobre la Ruta 2515, a la altura del kilómetro 87, jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno.

Durante las actividades de registro y control, los policías percibieron un olor característico proveniente de una caja de cartón que había sido despachada desde Barranquilla y tenía como destino el municipio de Plato, Magdalena. Esta situación despertó las sospechas de los uniformados, quienes procedieron a verificar la encomienda.

Al inspeccionar el paquete encontraron una bolsa transparente que contenía una sustancia vegetal con características similares a la marihuana. Tras las verificaciones correspondientes se estableció que se trataba de aproximadamente dos kilos del estupefaciente.

La sustancia incautada fue dejada a disposición de la autoridad competente para adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y establecer tanto la procedencia como los responsables del envío.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó que los controles en los corredores viales continuarán siendo fundamentales para cerrarle el paso al tráfico de estupefacientes.

“Mantenemos controles permanentes en las vías del departamento para detectar cualquier modalidad utilizada para transportar sustancias ilícitas. Nuestros uniformados continuarán trabajando para impedir que estos estupefacientes lleguen a los barrios y afecten especialmente a nuestros niños, jóvenes y familias”, señaló el alto oficial.