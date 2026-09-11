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11 sep 2026 Actualizado 02:37

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Bloqueo en La Anita genera congestión y afecta la movilidad en La Cordialidad

Habitantes mantienen cerrada la vía, mientras la Policía acompaña el sector y vehículos particulares son desviados al carril exclusivo de Transcaribe

Foto: cortesía.

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A esta hora se presenta movilidad lenta en La Cordialidad, a la altura del sector de La Anita, donde habitantes de la zona mantienen la vía completamente bloqueada.

Ante la situación, unidades de la Policía Nacional hacen presencia en el lugar y brindan acompañamiento para atender la alteración de la movilidad y facilitar la circulación vehicular.

Debido a la congestión generada, algunos vehículos particulares están ingresando temporalmente al carril exclusivo de Transcaribe, con apoyo de la Policía, como medida para mitigar el impacto del tráfico en este punto de la ciudad.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos informó que ya logró controlar la conflagración que se había registrado en el carril exclusivo, por lo que la situación relacionada con el incendio se encuentra bajo control.

En estos momentos, el carril exclusivo de Transcaribe se encuentra habilitado, mientras continúan las acciones de las autoridades en la zona para recuperar progresivamente la movilidad.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de los uniformados que se encuentran regulando el tránsito en el sector.

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