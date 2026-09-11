Barú tendrá nuevo acueducto, vía, complejo deportivo y sede educativa

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, visitó Barú Pueblo para presentar varios proyectos destinados a atender necesidades históricas de esta comunidad de la zona insular.

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Uno de los principales anuncios fue la construcción del nuevo acueducto de Barú, que hace parte de un programa de financiamiento superior a $40.000 millones gestionado por el Distrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto contempla cerca de 10 kilómetros de redes de distribución y 14,4 kilómetros de línea de conducción, con el propósito de garantizar el acceso permanente al agua potable.

Actualmente, según el Censo de Población y Vivienda 2023, Barú no cuenta con conexión a acueducto y alcantarillado y el 97,9 % de sus habitantes obtiene agua mediante sistemas no permanentes como carrotanques, piletas o agua embotellada.

En materia vial, la Alcaldía anunció la pavimentación de 890 metros de la Transversal Barú, correspondientes al tramo entre Playetas y la entrada al casco urbano. También se construirán box culverts para facilitar el paso de fauna. Mientras se ejecuta la obra definitiva, Infraestructura realizará labores de mantenimiento en la vía.

Otro de los proyectos será el nuevo Complejo Deportivo de Barú, que contará con cancha sintética de fútbol, parque infantil, máquinas biosaludables y espacios recreativos. El Distrito busca actualmente un lote que no presente riesgos de inundación y anunció que los recursos para la obra ya están disponibles.

En educación, la Administración proyecta alquilar una casa para habilitar cuatro aulas destinadas a estudiantes de primera infancia de la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera. Además, junto al Consejo Comunitario se busca un terreno para construir una segunda sede del colegio con recursos de 2027.