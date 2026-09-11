Cartagena inicia temporada de cruceros con más de 416.000 visitantes proyectados

Cartagena cierra temporada de cruceros 2025-2026 con el mayor impacto económico para la ciudad

Cartagena inició este 10 de septiembre la temporada de cruceros 2026-2027, periodo en el que se proyecta la llegada de 416.050 visitantes, entre pasajeros en tránsito, viajeros que embarcarán desde la ciudad y tripulantes.

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La operación se desarrollará durante 152 días, con un total de 173 recaladas de 37 líneas de cruceros, consolidando a Cartagena como uno de los principales destinos de esta industria en el Caribe sur.

Del total de visitantes proyectados, 249.402 serán pasajeros en tránsito, 133.048 tripulantes y 33.600 pasajeros embarcados desde Cartagena. La actividad representará un impacto económico estimado de 49,4 millones de dólares para la ciudad.

La temporada tendrá además varias novedades. Por primera vez llegarán a Cartagena cinco embarcaciones: Le Laperouse, Blue Sapphire, Ambience, Seven Seas Prestige y MSC Explora 3.

Entre las nuevas recaladas se destaca la del MSC Explora 3, perteneciente a Explora Journeys, marca de lujo del Grupo MSC. El barco cuenta con capacidad aproximada para 922 pasajeros y 463 tripulantes.

La operación también contempla 47 fechas con recaladas múltiples y 15 jornadas en las que habrá barcos pernoctando en la ciudad. En 36 fechas coincidirán dos cruceros y en otras 11 llegarán tres embarcaciones en un mismo día.

Estas operaciones buscan ampliar el tiempo de permanencia de los visitantes y generar mayores oportunidades para sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercio.

Cartagena también continuará fortaleciendo su papel como puerto de embarque. Para esta temporada están programados 30 embarques, entre ellos 28 salidas del Grandeur of the Seas, de Royal Caribbean, que operará cada domingo hasta abril de 2027.

La Terminal de Cruceros destacó que el inicio de esta temporada reafirma la confianza de las navieras en Cartagena y fortalece la conexión de la ciudad con los principales circuitos internacionales de cruceros.