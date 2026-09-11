‘El Sebas’ fue capturado con un arma de fuego en Olaya Herrera

Un joven de 18 años, conocido con el alias de ‘El Sebas’, fue capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena durante un procedimiento de vigilancia realizado en la madrugada en el barrio Olaya Herrera.

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Según las autoridades, los uniformados adelantaban labores de vigilancia, control y solicitud de antecedentes cuando observaron al joven. Al notar la presencia policial, habría intentado cambiar su rumbo para evadir a los agentes, por lo que los uniformados iniciaron su seguimiento y lograron interceptarlo cuadras más adelante.

Durante el registro, los policías encontraron en su poder un arma de fuego de fabricación industrial, un proveedor y un cartucho calibre 9 milímetros. El arma, según la información entregada por la institución, sería de fabricación italiana.

Las autoridades también indicaron que ‘El Sebas’ registra antecedentes por hurto en 2025 y estupefacientes en 2026. En esta oportunidad fue puesto nuevamente a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El capturado, junto con el arma y los demás elementos incautados, quedó a disposición de las autoridades judiciales, que definirán su situación jurídica.

La Policía Metropolitana de Cartagena señaló que esta captura hace parte de las acciones desarrolladas contra los delitos de impacto en la ciudad. En lo corrido de 2026, la institución reporta 4.486 capturas por diferentes delitos y la incautación de 501 armas de fuego.

El coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó los resultados de los operativos y aseguró que continuarán las acciones para combatir los hechos que afectan la seguridad y convivencia.