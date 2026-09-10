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10 sep 2026 Actualizado 23:22

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EBAC Dolores alcanza 90 % de avance en su recuperación

Aguas de Cartagena informó que los trabajos continúan de manera permanente para restablecer la operación de la estación

Foto: Aguas de Cartagena.

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Cartagena
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Aguas de Cartagena informó que las obras de recuperación de la Estación de Bombeo de Agua Cruda (EBAC) Dolores alcanzaron un 90 % de avance, acercándose a la culminación de las labores necesarias para recuperar su operación.

La empresa señaló que sus equipos técnicos continúan trabajando de manera permanente en la estación, con el objetivo de finalizar las intervenciones en el menor tiempo posible.

La recuperación de la EBAC Dolores es clave para avanzar en la normalización del sistema de acueducto de Cartagena, luego de las afectaciones que se han presentado en la operación de esta infraestructura.

Aguas de Cartagena reiteró que continuará informando sobre los avances de los trabajos y la evolución de la recuperación de la estación.

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