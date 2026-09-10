Distrito presentó plan para atender necesidades históricas de Bocachica

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, llegó este jueves 10 de septiembre a Bocachica acompañado por su gabinete distrital para presentar el Plan de Recuperación Integral para Bocachica, una estrategia que busca atender las principales necesidades de esta comunidad de la zona insular.

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El plan contempla intervenciones en infraestructura, servicios públicos, salud, educación, deporte, ambiente, atención social y turismo, con compromisos específicos para las diferentes dependencias de la administración distrital.

Uno de los primeros frentes será la rehabilitación vial y mitigación de inundaciones. La Secretaría de Infraestructura anunció que el próximo 16 de septiembre comenzarán trabajos en vías como las calles del Puesto de Salud, la entrada a la playa y la Calle de La Virgencita.

En materia deportiva, el IDER realizará adecuaciones al Polideportivo y al parque central, principalmente en iluminación. Además, el Distrito se comprometió a financiar, con recursos del presupuesto de 2027, una nueva unidad deportiva con espacios para sóftbol y fútbol, así como un parque infantil en el sector de Arroyito.

También se anunció para la próxima semana el inicio de trabajos de recuperación y ampliación del cementerio, que incluirán el fortalecimiento del cerramiento y la construcción de nuevas bóvedas.