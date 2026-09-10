Veolia y Cardique promueven el reciclaje en El Islote e Isla Múcura

Veolia Aseo Cartagena, con el apoyo de Cardique, llevó la estrategia Ecotienda Verde y Sostenible a Santa Cruz del Islote e Isla Múcura, con el propósito de incentivar el reciclaje y fortalecer las prácticas de manejo adecuado de residuos en la zona insular de Cartagena.

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La actividad consistió en el intercambio de alimentos no perecederos por materiales aprovechables, como una alternativa para promover la separación de residuos y, al mismo tiempo, contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades participantes.

Durante la jornada fueron recolectados 346 kilogramos de materiales aprovechables, entre plástico, PET, cartón, papel y chatarra. Además, se recibieron más de 300 tapas plásticas.

La iniciativa también tuvo un componente educativo. Gestores sociales de Veolia realizaron talleres de sensibilización y actividades lúdicas sobre el manejo responsable de los residuos sólidos en la Institución Etnoeducativa Santa Cruz del Islote, donde fueron impactados 82 estudiantes.

En las actividades participaron operarios y gestores sociales de Veolia, junto con representantes de las comunidades y líderes locales.

La gerente general de Veolia Aseo Cartagena, Yolanda González Puente, destacó que estas acciones hacen parte del compromiso de la empresa con la transformación ecológica y la protección ambiental de la zona insular.