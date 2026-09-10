Forman a 90 integrantes de equipos de salud para fortalecer atención en El Carmen

La Fundación Barco y Johnson & Johnson culminaron en El Carmen de Bolívar un proceso de formación dirigido a fortalecer las capacidades de los Equipos Básicos de Salud (EBS) y otros actores que trabajan directamente con las comunidades.

La iniciativa, desarrollada en alianza con Johnson & Johnson Care Community y Johnson & Johnson Foundation, contó con la participación de 90 personas, entre integrantes de equipos urbanos y rurales, docentes de la Institución Educativa Alta Montaña y orientadores de otras instituciones educativas del municipio.

Durante el proceso se realizaron 10 talleres enfocados en cinco áreas: comunicación asertiva, liderazgo comunitario, resolución de conflictos, primeros auxilios psicológicos y rutas de atención en salud en el territorio.

Los encuentros también permitieron identificar algunas de las principales dificultades que enfrentan las comunidades para acceder a los servicios de salud, especialmente en las zonas rurales. Entre ellas se encuentran la dispersión geográfica, el desconocimiento de la oferta institucional y de los derechos en salud, además de condiciones sociales y económicas que pueden dificultar la atención.

En este contexto, la formación buscó brindar herramientas adicionales a los Equipos Básicos de Salud, cuyo trabajo cercano a las comunidades les permite identificar necesidades, generar confianza y orientar a los usuarios hacia las diferentes rutas de atención.

“Los Equipos Básicos en Salud son el puente entre las comunidades y el sistema de salud”, señaló María Helena Castillo, directora social de la Fundación Barco, quien resaltó la importancia de fortalecer las herramientas socioemocionales y comunitarias de estos equipos.

El proceso también destacó la diversidad de profesionales que conforman los EBS, entre médicos, enfermeros, auxiliares, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, fisioterapeutas y líderes comunitarios.

Como parte del cierre, la Fundación Barco realizó un encuentro participativo en El Carmen de Bolívar para recoger las experiencias de los participantes, profundizar los aprendizajes y reconocer nuevos elementos relacionados con las necesidades del territorio.

Con esta iniciativa, las organizaciones buscan contribuir al fortalecimiento de la salud comunitaria y de las capacidades de quienes desarrollan su labor directamente en las comunidades urbanas y rurales del municipio.