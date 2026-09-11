ICETEX lanzó nueva oferta para aprender alemán: ¿De qué se trata y cómo puede postularse?

Colombia

El ICETEX y el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos (DVV International) trabajan en conjunto para ampliar las oportunidades formativas de jóvenes y adultos beneficiarios de la entidad financiera.

La oferta “Estudia alemán gratis” presenta la oferta formativa de alemán de manera flexible y autónoma, para que los usuarios de ICETEX puedan ampliar sus posibilidades académicas, laborales y profesionales.

Sumado a esto, el sábado 19 de septiembre, se realizará el webinar gratuito para enseñar cómo acceder a la plataforma, conocer los recursos ofrecidos y niveles para avanzar de manera autónoma en el aprendizaje del idioma, a través del portal “Vhs Lernportal”. El encuentro estará a cargo de Tobias Bönemann, docente de alemán como lengua extranjera con experiencia en educación de adultos y aprendizaje digital.

“Aprender otro idioma fortalece su perfil y puede acercarlos a nuevas posibilidades académicas y profesionales. Con Comunidad ICETEX seguimos sumando opciones que son reales para nuestros jóvenes y poniendo a su alcance herramientas gratuitas que les permitan adquirir nuevas capacidades y avanzar en sus proyectos de vida”, afirmó el presidente del ICETEX, Richard Caicedo.

La iniciativa gratuita corresponde a una oferta de la entidad, que permite complementar la formación de los beneficiarios, fortalecer sus capacidades y poder proyectarse hacia nuevas oportunidades dentro y fuera del país.

Le puede interesar: ICETEX ofrece becas del 100% para estudiar inteligencia artificial en el exterior: así puede aplicar