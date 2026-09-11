Gobierno reactiva la “Operación Urano” para enfrentar el robo de hidrocarburos

El Gobierno Nacional decidió reactivar la “Operación Urano”, para enfrentar el robo de hidrocarburos y fortalecer la seguridad en el sur del Cesar y en el departamento de Norte de Santander.

La decisión salió en un consejo de seguridad que realizaron en Aguachica, por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, quien pidió concentrar los esfuerzos en las estructuras criminales que se dedican al robo de gasolina, teniendo en cuenta que parte del combustible hurtado es trasladado hacia el Catatumbo y lo utilizan en actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

¿Quiénes trabajarán en la operación?

En la reactivación de la Operación, el Ministerio del Interior se encargará de utilizar recursos de su fondo de seguridad, para la instalación de cámaras inteligentes con identificación biométrica y sistemas antidrones, en coordinación con la cartera de Defensa.

La operación concentrará sus esfuerzos en el corredor Tamalameque–Aguachica, una de las zonas donde delinquen las estructuras criminales que roban gasolina.