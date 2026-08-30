Sector turístico de Buenaventura preparado para recibir visitantes en temporada de ballenas

El avistamiento de ballenas se extenderá hasta finales de octubre. Foto: Gobernación del Valle del Cauca.

Buenaventura mantiene activa la temporada de avistamiento de ballenas, pese a las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, y desde el sector turístico hacen un llamado a los visitantes para que mantengan sus planes de viaje y no cancelen las reservas.

La Cámara de Comercio de Buenaventura aseguró que los prestadores turísticos tienen capacidad para atender a los visitantes y continuar con los recorridos de avistamiento, además de ofrecer los diferentes atractivos naturales del distrito.

Jenny Tapias Castaño, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, pidió a los turistas no dejarse llevar por el temor y mantener sus visitas al territorio.

“Estamos con la capacidad de recibirlos, de atenderlos. Que no cancelen sus reservas. Atrévanse a venir a visitar a Buenaventura y a realizar el avistamiento de ballenas”, señaló Tapias.

La temporada representa además una fuente importante de ingresos para comerciantes, operadores turísticos, restaurantes, hoteles y familias que dependen de la llegada de visitantes. Por eso, el llamado es a seguir visitando el distrito y disfrutar de sus playas y de uno de los principales atractivos de esta época en el Pacífico colombiano: el avistamiento de ballenas.