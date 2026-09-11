Esposada de pies y manos, y con cadenas: así trasladan a Epa Colombia a sus audiencias en Ibagué

Ibagué

Sorpresa y comentarios encontrados ha generado en Ibagué las condiciones en las que trasladan a sus audiencias en la ciudad a Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’.

En imágenes publicadas por usuarios de redes sociales se ve a la reconocida influencer con esposas en sus manos y pies, y encadenada, mientras es trasladada por personal del Instituto Nacional Penitenciario a los juzgados ubicados en la zona de la avenida Ambalá con calle 69, en el sector de Los Arrayanes.

Las imágenes han sido ampliamente difundidas debido al robusto esquema de seguridad que rodea a Epa Colombia en su entrada y salida del despacho, además de los elementos que reducen su movilidad durante el traslado desde el Coiba de Picaleña, en Ibagué.

Epa Colombia fue trasladada de la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá a la capital tolimense el pasado 7 de agosto, tras la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella. Se le cuestionaban supuestos beneficios en el centro de detención en Bogotá, por lo que fue trasladada a la cárcel de mediana seguridad en Ibagué.

Daneidy Barrera cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, debido a los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando vandalizó instalaciones de TransMilenio en Bogotá.