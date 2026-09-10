Chaparral contará con escudo aéreo antidrones para la Feria Internacional del Café

Tolima

Con un moderno y robusto sistema para interceptar drones, se garantizará la seguridad en el municipio de Chaparral del 11 al 13 de septiembre, cuando se desarrollará la cuarta Feria Internacional del Café.

El secretario de Convivencia Ciudadana y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, explicó que se dispuso de un completo dispositivo aéreo con equipos antidrones contratados por la Gobernación, además de otros que dispondrán el Ejército y la Policía Nacional.

“Va a estar cubierto todo el sector del stand de la Feria, de sus zonas anexas, un cuadro más o menos de cuatro kilómetros a la redonda, en el cual se detectan artefactos que estén volando. En este caso, drones que se detectan que no están identificados, podría ser derribado”, señaló el funcionario.

Según Bocanegra, se trata de tecnología similar a la usada por Ucrania en la guerra contra Rusia, la cual será implementada para evitar posibles ataques, por ejemplo, de las disidencias de las Farc que hacen presencia en el sur del Tolima.

“Es lo que ha pedido que Rusia gane. Todas las guerras las ganó, contra Napoleón y ganó Hitler, pero no ha podido ganar esta guerra a Zelensky, y es precisamente por esa ingeniería electrónica de los drones no tripulados que tiene completamente agobiado a este sector”, señaló.

El dispositivo de seguridad también contempla la presencia de tropas del Batallón de Infantería, el refuerzo con soldados especializados en combate y equipos técnicos para responder ante posibles situaciones que puedan poner en riesgo a los asistentes.

“Tenemos un Batallón de Infantería que tiene unas tropas y, al mismo tiempo, le van a llegar refuerzos con soldados expertos en combate, equipos antiexplosivos, equipos antidrones, controles de tránsito y acompañamiento de la Fuerza Aeroespacial. Todo está listo; tenemos hospital, hoteles, restaurantes y buena comida para recibir la Feria Internacional del Café”, afirmó Bocanegra.

Asimismo, se contará con equipos antiexplosivos, controles de tránsito y presencia permanente de la Fuerza Pública en los diferentes puntos estratégicos, con el propósito de garantizar una feria segura, organizada y con las condiciones necesarias para recibir a cerca de 15 mil visitantes.