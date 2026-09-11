El Contralmirante Darío Eduardo Sanabria Gaitán es el nuevo director de la Escuela Naval de Cadetes

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, institución de formación naval militar y universidad marítima de Colombia, cuenta con un nuevo director. El Contralmirante Darío Eduardo Sanabria Gaitán asumió el cargo en reemplazo del Contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta, quien fue designado como Comandante de la Fuerza Naval del Caribe.

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El nuevo director recibe una institución comprometida con la formación integral de los futuros Oficiales de la Armada Nacional y con la capacitación de los profesionales que integran el sector marítimo. Su gestión estará orientada a dar continuidad al fortalecimiento de las competencias militares, académicas y humanas de quienes tendrán la responsabilidad de liderar y conducir las operaciones navales del país.

Durante el año 2026, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” ha alcanzado importantes hitos que reflejan su compromiso con la formación, la innovación y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales.

Este año marcó un momento histórico con la incorporación de las primeras mujeres Cadetes de Infantería de Marina, quienes hacen parte de una nueva generación que amplía las oportunidades de formación y servicio en la Armada Nacional.

En el ámbito internacional, la institución fue escenario de la primera Regata Internacional Gran Almirante José Padilla López, evento que reunió, por primera vez en la Escuela Naval, a representantes de cuatro países de Latinoamérica y el Caribe, fortaleciendo los vínculos de cooperación y relacionamiento con instituciones homólogas de la región.

A estos logros se suma el fortalecimiento de la oferta académica, con la aprobación del registro calificado de la Maestría en Derecho Internacional del Mar y Marítimo. Este programa se desarrollará bajo la modalidad de doble titulación, como resultado del convenio específico suscrito entre la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” y la Universidad Libre de Derecho de Puebla, México.

Experiencia y formación del nuevo director

El Contralmirante Darío Eduardo Sanabria Gaitán cuenta con más de 30 años de servicio en la Armada Nacional y una trayectoria caracterizada por el liderazgo estratégico, la gestión institucional y una sólida formación académica y profesional.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de alta responsabilidad, entre ellos Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano; representante de Colombia ante la Organización Marítima Internacional (OMI), en Londres; Capitán de Puerto de Cartagena y San Andrés; Subdirector de Marina Mercante; Director de Proyectos Institucionales, y Coordinador del Grupo de Planeación de la Dirección General Marítima (DIMAR).

En el ámbito operacional, ha ejercido el comando de diferentes unidades de la Armada Nacional, entre ellas el ARC “Malpelo”, ARC “TECIM. Fredy Pérez Rodríguez”, ARC “CPCIM. Guillermo Londoño Vargas” y ARC “Tarapacá”, consolidando una amplia experiencia en el liderazgo de unidades, la dirección de operaciones y la gestión marítima.

Es profesional en Ciencias Navales y Oceanógrafo Físico, con un Master of Science in Maritime Affairs y una Maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Además, cuenta con especializaciones en Política y Estrategia Marítima y Control Interno, y es egresado del Programa de Desarrollo Directivo del INALDE.

Con este relevo en la dirección, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” proyecta la continuidad de sus procesos militares, académicos y de investigación, al tiempo que fortalece su misión de formar integralmente a los líderes navales de la Armada Nacional y a los profesionales marítimos que contribuirán a la protección del azul de la bandera y al desarrollo de Colombia.