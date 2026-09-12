Turbaco avanza en la construcción de nuevos escenarios deportivos

Bajo el liderazgo de la alcaldesa Claudia Espinosa Puello, Turbaco avanza en una apuesta por fortalecer la infraestructura deportiva del municipio con proyectos que buscan ofrecer espacios dignos, seguros y adecuados para niños, niñas y jóvenes.

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Entre las principales obras se encuentran el Complejo Deportivo de La Victoria y la pista de patinaje de Altos de Plan Parejo, iniciativas que, según la administración municipal, responden a solicitudes de las comunidades y buscan convertir el deporte en una herramienta de transformación social.

“El deporte en Turbaco no es solo infraestructura, es futuro. Queremos ver a nuestros niños y jóvenes creciendo en escenarios dignos, alejados de riesgos y entregados a la disciplina, la esperanza y las oportunidades que el deporte abre para transformar vidas”, afirmó la alcaldesa.

En Altos de Plan Parejo, la construcción de la pista de patinaje avanza con el objetivo de estar lista en diciembre. El escenario permitirá que los menores que durante años han practicado en plazas y espacios improvisados puedan contar con un lugar adecuado para desarrollar esta disciplina.

La comunidad ha destacado la importancia del proyecto y el impacto que tendrá en las nuevas generaciones, al brindarles mejores condiciones para entrenar y participar en actividades deportivas.

Por su parte, el Complejo Deportivo de La Victoria también presenta avances en su construcción. Ya se han culminado trabajos de drenaje y cerramiento, mientras avanzan las obras de las canchas de softball y fútbol ocho, además de los parqueaderos y áreas de servicio.

Habitantes de sectores como El Paraíso, La Conquista y Las Cocas han resaltado la importancia de contar con un escenario de esta magnitud para la práctica deportiva y el encuentro comunitario.

Con estas inversiones, la Alcaldía busca que Turbaco fortalezca su oferta deportiva y genere espacios que contribuyan a la convivencia, la formación y el bienestar de las nuevas generaciones.