UTB y FICCI abren cátedra para contar la historia de Cartagena a través del cine

La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) unieron esfuerzos para crear un nuevo espacio académico dedicado al cine y la memoria de Cartagena: la Cátedra FICCI–UTB.

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La iniciativa contempla dos encuentros por semestre y busca fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria, el festival y las nuevas generaciones de espectadores y creadores audiovisuales.

El primer encuentro estuvo dedicado a ‘Quemada’ (1969), película dirigida por Gillo Pontecorvo y protagonizada por el actor palenquero Evaristo Márquez junto a Marlon Brando, cuyo rodaje en Cartagena, realizado en 1968, marcó un momento importante para la relación de la ciudad con el séptimo arte.

El conversatorio contó con la participación de Ricardo Chica, Berlys Chaverra y Manuel Lozano, quienes compartieron anécdotas y detalles poco conocidos sobre la producción y su impacto en Cartagena. El panel fue moderado por las profesoras de la UTB Graciela Franco y Mercedes Posada.

Durante el lanzamiento, la rectora de la UTB, Alicia Bozzi Martínez, destacó la importancia de que el festival y sus protagonistas mantengan un contacto permanente con la ciudad, mientras que desde el FICCI resaltaron la necesidad de acercarse a las universidades y construir nuevas audiencias.

‘Quemada’ y la memoria cinematográfica de Cartagena

Uno de los principales temas del encuentro fue el impacto que tuvo ‘Quemada’ en la ciudad. De acuerdo con los panelistas, la película trascendió su paso por las salas de cine y contribuyó a posicionar a Cartagena como escenario cinematográfico a nivel internacional.

También se destacó el papel del productor italiano Salvo Basile, quien participó como asistente de dirección durante el rodaje y posteriormente tuvo una relación estrecha con el desarrollo del FICCI.

El encuentro también permitió reconstruir las historias personales de los invitados y su primer acercamiento al cine, mostrando cómo las salas, las películas y las experiencias audiovisuales fueron determinantes para sus posteriores trayectorias.

Con esta nueva cátedra, la UTB y el FICCI buscan que la relación entre Cartagena, el cine y su memoria trascienda las fechas del festival y permanezca como un espacio de conversación y formación para las nuevas generaciones.