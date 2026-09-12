Estos sectores de Cartagena podrían quedarse sin luz por mantenimiento en Ternera

Este sábado 12 de septiembre comenzarán las labores de mantenimiento programadas en la subestación Ternera, en Cartagena, una intervención considerada prioritaria para fortalecer la confiabilidad y continuidad del servicio de energía en la región.

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Los trabajos estarán a cargo de ISA Energía y se extenderán hasta el lunes 14 de septiembre. Durante este periodo se realizará el reemplazo de un equipo fundamental para la operación del sistema de transmisión, bajo un esquema operativo excepcional diseñado para garantizar la seguridad de las maniobras y mantener la estabilidad del sistema eléctrico.

De acuerdo con la compañía, esta intervención hace parte de una programación técnica establecida desde febrero de 2026, pero que tuvo que ser reprogramada en varias oportunidades debido a circunstancias ajenas a ISA Energía.

Con el último ajuste realizado, la empresa podrá ejecutar finalmente los trabajos durante este fin de semana, considerados necesarios para prevenir posibles contingencias futuras y garantizar condiciones adecuadas para la continuidad del suministro eléctrico.

La intervención cobra especial importancia ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, debido a los escenarios de mayor demanda energética que pueden presentarse durante periodos de altas temperaturas.

Sin embargo, mientras se desarrollen las maniobras podrían registrarse afectaciones temporales en el servicio de energía. Estas dependerán de las condiciones del sistema de distribución y de las decisiones que adopte el operador de red de la zona.

Será precisamente el operador de red quien determine, de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del sistema, qué cargas deberán ser desconectadas temporalmente para garantizar la seguridad de las maniobras y del personal encargado de ejecutar los trabajos.

ISA Energía reiteró que el mantenimiento busca fortalecer la infraestructura eléctrica y reducir riesgos de futuras contingencias, mientras avanza la intervención programada en la subestación Ternera durante los días 12, 13 y 14 de septiembre.