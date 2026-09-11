La paz se cuenta en las aulas: Gustavo Tatis llevó su literatura a Puerto Rey

En el marco de la Semana por la Paz, estudiantes de la Institución Educativa Puerto Rey participaron en un encuentro con el escritor y periodista Gustavo Tatis, quien, a través de su obra literaria Dejen entrar a Wilson, propició un espacio de diálogo y reflexión alrededor de la construcción de una sociedad más empática e incluyente.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada permitió que los estudiantes se acercaran a la literatura como una herramienta para comprender y conversar sobre temas fundamentales como la justicia social, la empatía, la solidaridad, la inclusión y el respeto por la diversidad.

Durante el encuentro, Gustavo Tatis compartió con los jóvenes reflexiones inspiradas en Dejen entrar a Wilson, una obra que invita a mirar al otro desde la sensibilidad, reconocer las diferencias y entender que la construcción de paz también comienza en los espacios cotidianos, especialmente en las aulas.

La visita se convirtió en una oportunidad para que los estudiantes expresaran sus ideas, formularan preguntas y reflexionaran sobre el papel que cada persona puede desempeñar en la construcción de entornos donde prevalezcan el respeto, la tolerancia y la convivencia.

Con este tipo de iniciativas, la Institución Educativa Puerto Rey reafirma su compromiso con una educación que trasciende las aulas y promueve en sus estudiantes valores esenciales para la construcción de una cultura de paz.

La Semana por la Paz se consolida así como un escenario para escuchar, aprender, reconocer las diferencias y comprender que la paz también se construye a través de la palabra, la literatura y la educación.