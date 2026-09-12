Policía recupera 14 celulares y un computador tras hurto en comercio de Blas de Lezo

La Policía Nacional recuperó 14 celulares y un computador portátil que habían sido hurtados de un establecimiento comercial en el barrio Blas de Lezo, en Cartagena. Los elementos fueron encontrados horas después en el sector La Reina, del barrio San Pedro Mártir.

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El hurto ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana y quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. A partir de las imágenes, las autoridades lograron identificar al presunto responsable y, mediante información obtenida de fuentes humanas, establecer el sector donde aparentemente residía.

Con estos datos, unidades de inteligencia, SIJIN, vigilancia y GOES desplegaron un operativo en San Pedro Mártir para ubicar al señalado responsable y recuperar los elementos robados.

La presión ejercida por las autoridades habría llevado a que, hacia las 5:00 de la tarde, familiares del presunto involucrado dejaran abandonado un bolso en una zona desolada del sector. En su interior se encontraban los equipos que habían sido reportados como hurtados.

El teniente coronel Manuel Suárez, comandante de la Estación de Policía Caracoles, explicó que las autoridades adelantan las labores necesarias para recopilar los elementos materiales probatorios y solicitar una orden judicial contra el presunto responsable.

“En estos momentos no existe la flagrancia, por lo que no se puede capturar, sino hasta que obtengamos la orden judicial”, explicó el oficial.

Los elementos recuperados fueron posteriormente entregados a los propietarios del establecimiento comercial, quienes agradecieron la respuesta de la Policía y el despliegue realizado para recuperar la mercancía.