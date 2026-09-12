Capturan a dos hombres por arrojar escombros en zona de manglar de la Ciénaga de la Virgen

Dos hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional por el presunto delito de contaminación ambiental, luego de ser sorprendidos arrojando residuos de construcción y demolición en inmediaciones de la Ciénaga de la Virgen, en Cartagena.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en el corregimiento de Tierra Baja, vereda Puerto Rey, durante acciones de vigilancia y control destinadas a proteger los cuerpos hídricos y ecosistemas estratégicos de la ciudad.

Según informó la Policía, los hombres, identificados con los alias de ‘Carlito’ y ‘Devi’, de 54 y 57 años, respectivamente, fueron sorprendidos mientras realizaban la disposición inadecuada de escombros sobre suelo y subsuelo en una zona de bajamar y manglar.

Durante el operativo también fue incautada una volqueta, que presuntamente habría sido utilizada para transportar y depositar los residuos de construcción en el lugar.

Los dos capturados y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades por estos hechos.

De manera adicional, la Policía solicitó a Cardique la elaboración de un concepto técnico que permita establecer las posibles afectaciones ocasionadas al ecosistema y determinar el impacto ambiental derivado de la disposición de los residuos.

Las autoridades recordaron que los manglares y cuerpos de agua hacen parte de los ecosistemas estratégicos de Cartagena y requieren acciones permanentes de protección y vigilancia.

La Policía Nacional aseguró que continuará realizando controles para prevenir actividades que puedan afectar los recursos naturales e invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente la disposición ilegal de residuos y cualquier otra conducta que represente un riesgo para el medio ambiente.