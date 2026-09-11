Inicio oficial de obras en la emblemática I.E. Fernández Baena de Cartagena

Como una nueva muestra de su compromiso con la transformación integral hacia ambientes escolares dignos y de calidad, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lideró este viernes el acto oficial de inicio de obras en la emblemática Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena, en el barrio El Bosque, que incluyen la reconstrucción y adecuación de su planta física.

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Las obras, con una inversión de $43.730 millones en recursos de regalías, permitirán transformar desde un enfoque integral los ambientes escolares de más de 1.360 estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato.

Los trabajos, priorizados por el alcalde Dumek Turbay Paz en cumplimiento al compromiso adquirido con esa tradicional comunidad educativa que dejará en el pasado las ruinas y el abandono, destacan entre sus pormenores la reconstrucción de la infraestructura educativa, adecuación de la planta física, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, acabados arquitectónicos, áreas exteriores y complementarias, áreas recreativas y deportivas, al igual que obras exteriores y de urbanismo.

“La educación es el verdadero motor de transformación y desarrollo de toda sociedad. Pueden haber miles de megaproyectos vanguardistas, podemos comprar mil buses nuevos de Transcaribe, el transporte acuático arrancar y un metrocable volando por nuestros cielos; sin embargo, sin educación, orgullo propio, cartageneidad y cultura ciudadana nunca habrá progreso veraz e integral, ni mucho menos una ciudad que cuide su propio desarrollo”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Es por eso que no escatimamos recursos y esfuerzos, en cuanto a recuperar y fortalecer la infraestructura educativa de Cartagena. Son más de 500 mil millones de pesos que lo demuestran: una verdadera revolución, una mega inversión inédita y mucho más cuantiosa de aquellos que cuando gobernaron no pasaron de la carreta”.

Con relación a la distribución espacial, las obras incluyen siete edificaciones, desde el primer hasta el tercer piso, abarcando 44 ambientes escolares, como parte de un predio que dispone de un área de 23.405,22 metros cuadrados.

Ubicado en la zona delimitada por la Diagonal 22, la Diagonal 21A y la Transversal 47—, en inmediaciones de la urbanización El Refugio y el barrio El Bosque— la emblemática I. E. Alberto Elías Fernández Baena dispondrá de infraestructura digna y moderna en 22 aulas de básica y media (10 de primaria y 12 de secundaria), preescolar (cuatro aulas), media técnica (10 aulas), espacios especializados (1 biblioteca, un laboratorio integrado, un solón de tecnología, un aula polivalente y un aula de bilingüismo.

Las aulas de básica y media constarán con una capacidad para 960 estudiantes, mientras que las de media técnica para 400 estudiantes.

El colegio también contará con una cocina dentro del Salón Multiplex, destinada a la preparación y entrega de comida servida a los estudiantes en el sitio, fortaleciendo así el Programa de Alimentación Escolar (PAE), priorizado por el alcalde Dumek Turbay como componente esencial en contra de la deserción escolar.

Inversión educativa sin precedentes

El alcalde Dumek Turbay, lejos de intervenciones aisladas, en el presente 2026, además de los trabajos en la I. E. Fernández Baena (en ese caso puntual, a través de regalías), también priorizó la rehabilitación de otros 35 colegios públicos que se suman a la inédita inversión de $450.000 millones para el sector educativo en Cartagena, como parte del proyecto “Modernización de la Infraestructura Educativa”.

“Es en proceso así que vuelvo a ponderar lo que es el cemento, frente al vilipendio que es víctima de actores políticos y busca votos con subjetividades y arbitrariedades. La reconstrucción, las paredes, las aulas y todos los espacios nuevos del Fernández Baena serán renovados con cemento y no con icopor, aire o el humo que venden los enemigos de nuestra transformación. De un cambio que sigue”, apuntó Dumek Turbay.

Con dicha inversión en el sector educativo, desde 2024, el alcalde Dumek Turbay también ha incluido, entre otros, la construcción de cinco nuevos colegios (San Antonio de Sucre, Parque Heredia, Bayunca, Pasacaballos y Ciudadela de La Paz, la reconstrucción del INEM, el nuevo colegio de La Boquilla, la rehabilitación de más de 50 instituciones en mal estado y el fortalecimiento de programas de formación.

Entre el grupo de 35 colegios oficiales intervenidos, se destacan las instituciones educativas oficiales emblemáticas como Bertha Gedeón de Báladi, La Milagrosa, Liceo Bolívar, José de la Vega, Promoción Social, las dos sedes de Ana María Vélez de Trujillo, Puerto Rey, Arroyo de Piedra, sede Arroyo de las Canoas; entre otras, que transformarán la formación escolar de cerca de 25.000 estudiantes, en ambientes dignos y de calidad.

¡35 colegios transformados, 25.000 estudiantes en ambientes dignos!

Localidad 1:

1. IE San José de Caño del Oro 2. IE Antonia Santos 3. IE Rafael Núñez, sede Ciudad de Santa Marta 4. IE Normal Superior, sede Emma Villa Escallón 5. IE Ana María Velez de Trujillo No 1 6. IE Ana María Velez de Trujillo No 2 7. IE La Milagrosa 8. IE Antonia Santos, sede San Luis Gonzaga 9. IE San Juan de Damasco, sede José Antonio Galán 10. IE Liceo de Bolívar 11. IE José de la Vega 12. IE Rafael Núñez, sede principal

Localidad 2:

1. IE Antonio Nariño, sede Eduardo Santos Montejo 2. IE Pedro Romero, sede La Victoria 3. IE Bayunca, sede Las Latas 4. IE Francisco de Paula Santander 5. IE Clemente Manuel Zabala 6. IE Hijos de María, sede Rafael Tono 7. IE Nuestra señora del Carmen, sede SAC4 8. IE 14 de febrero 9. El Líbano 10 .IE Playas de Acapulco 11. IE La Libertad 12. IE Puerto Rey 13. IE Arroyo de Piedra, sede Arroyo de las Canoas

Localidad 3:

1. IE Promoción Social 2. IE Republica de Argentina 3. IE María Cano 4. IE Soledad Acosta de Samper, sede Ana María Pérez de Otero 5. IE Juan José Nieto 6. IE Juan José Nieto, sede El Educador 7. IE San Francisco de Asís, sede Membrillal 8. IE José María Córdoba de Pasacaballos, sede Bajos del Tigre 9. IE Berta de Gedeón de Báladi 10. IE de Ternera