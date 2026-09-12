Capturan en Santa Rosa a alias ‘Vivianco’, condenado por tentativa de feminicidio

Durante una jornada de registro, control y solicitud de antecedentes en Santa Rosa, Bolívar, la Policía Nacional capturó mediante orden judicial a un hombre conocido con el alias de ‘Vivianco’, quien era requerido por la justicia por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

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El procedimiento se realizó en la plaza principal del municipio, donde los uniformados verificaron la identidad del hombre, de 37 años y natural de Santa Rosa. Al consultar sus antecedentes, establecieron que tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo.

Según la información entregada por las autoridades, alias ‘Vivianco’ debía cumplir una condena de 10 años y cinco meses de prisión por los hechos relacionados con la tentativa de feminicidio.

Además de esta condena, el capturado registra 11 anotaciones judiciales como indiciado por diferentes delitos. Entre ellas aparecen registros por hurto, acceso carnal con menor de 14 años, extorsión, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y concierto para delinquir, correspondientes a diferentes años entre 2015 y 2021.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial y hacer efectiva la decisión de la justicia.

La Policía Metropolitana de Cartagena señaló que, en el marco de los planes operativos desarrollados, se han materializado 4.880 capturas por diferentes delitos, de las cuales 394 corresponden a personas requeridas mediante órdenes judiciales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, afirmó el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cartagena.