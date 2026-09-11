Capturan en Algeciras a alias ‘Duván o Barbas’, señalado de ataques contra la Fuerza Pública

Neiva

La captura se produjo en el barrio 20 de Julio, en Algeciras, durante una operación de la Novena Brigada del Ejército, con apoyo judicial de la Policía. Alias ‘Duván o Barbas’ se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por las autoridades.

En su poder fueron encontrados 226 cartuchos de diferentes calibres, además de elementos que, según el ejército, estarían asociados a la elaboración de dispositivos explosivos. El material quedó a disposición de las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

El capturado es señalado de pertenecer a las finanzas de la Estructura Iván Díaz, del Bloque Jorge Suárez Briceño, y de estar relacionado con recientes hechos violentos registrados en Algeciras y otros municipios del Huila, entre ellos ataques contra entidades públicas.

Entre los hechos que son materia de investigación también se encuentra un ataque contra una patrulla del Ejército en zona rural de Algeciras, donde dos militares murieron y otros 16 resultaron heridos. Las autoridades buscan establecer la responsabilidad de alias ‘Duván o Barbas’ en estos hechos.