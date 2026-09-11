Con explosivos atacan subestación de Policía de Guamalito tras salida de la fuerza pública

Habitantes del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, denunciaron que presuntos integrantes del ELN atacaron con artefactos explosivos, lo que quedaba de la Subestación de Policía en esta región del país.

El fuerte estruendo generó miedo y zozobra entre los habitantes de esta zona, quienes minutos después pudieron salir de sus viviendas y evidenciaron la magnitud de los daños.

El ataque ocurrió horas después de que los últimos uniformados que permanecían en el corregimiento salieran de la zona ante las constantes amenazas y ataques de los que venían siendo víctimas.

Cabe recordar que el pasado miércoles, 21 uniformados fueron evacuados vía aérea, tras al menos tres ataques consecutivos que dejaron inservible la infraestructura.

El alcalde del municipio de El Carmen José Reinel Contreras expresó su preocupación por lo ocurrido ante el nivel de desprotección en que se encuentra la población civil y los niveles de violencia en la que ha estado inmersa la población.

El mandatario municipal dijo a Caracol Radio que “este hecho es muy grave, teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos días donde en dos oportunidades la fuerza pública fue atacada”.

Indicó el mandatario municipal que “este municipio es el último municipio del Catatumbo con límites con el Cesar, está en la parte norte de esa región, en la parte alta y es el único que tiene frontera con el Cesar, en especial Guamalito se convierte en el único punto de toda la economía ilícita que pueda salir o que pueda entrar hacía el Catatumbo”.

Finalmente, el funcionario dijo a Caracol Radio que ha elevado su preocupación al gobierno nacional, al ministerio de la defensa teniendo en cuenta el impacto que esto pueda generar en la región.

Con la salida de la Fuerza Pública y el nuevo ataque contra la estación, crece la preocupación entre los habitantes, por la no presencia de la fuerza pública en la zona.