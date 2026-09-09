Policías de Guamalito ( El Carmen) fueron sacados de la zona ante reiterados ataques

Norte de Santander

Desde esta madrugada fueron retirados de la improvisada estación de policía del corregimiento de Guamalito los veintiún uniformados que brindaban la seguridad a esa población de la zona rural, corredor estratégico entre la región del Catatumbo y el departamento del Cesar.

El alcalde del municipio de El Carmen José Reinel Contreras expresó su preocupación por lo ocurrido ante el nivel de desprotección en que se encuentra la población civil y los niveles de violencia en la que ha estado inmersa la población.

El mandatario municipal dijo a Caracol Radio que “este hecho es muy grave, teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos días donde en dos oportunidades la fuerza pública fue atacada”.

Indicó el mandatario municipal que “este municipio es el último municipio del Catatumbo con límites con el Cesar, esta en la parte norte de esa región, en la parte alta y es el único que tiene frontera con el Cesar, en especial Guamalito se convierte en el único punto de toda la economía ilícita que pueda salir o que pueda entrar hacía el Catatumbo”.

Finalmente el funcionario dijo a Caracol Radio que ha elevado su preocupación al gobierno nacional, al ministerio de la defensa teniendo en cuenta el impacto que esto pueda generar en la región.

“Me gustaría hablar directamente con el presidente Abelardo de La Espriella para explicarle lo que esta ocurriendo...” expresó el mandatario municipal.