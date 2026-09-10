Cúcuta registra 11 suicidios en lo corrido de 2026

Cúcuta.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud de Cúcuta entregó un balance sobre el comportamiento de este fenómeno en la ciudad y reiteró el llamado a fortalecer la detección temprana de las señales de alerta y el acompañamiento a las personas que atraviesan situaciones de riesgo.

De acuerdo con Grecia Pérez, profesional especializada del programa de Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de Salud de Cúcuta, entre 2020 y 2026 se han registrado alrededor de 240 suicidios en la ciudad.

La funcionaria señaló que los años 2023 y 2024 presentaron las cifras más altas, con 47 y 46 casos, respectivamente. En lo corrido de 2026 ya se han registrado 11 suicidios.

“Este año, en lo corrido, tenemos 11 casos de suicidio que se han presentado. El 92% de estos casos corresponden a hombres y el 54% se está presentando en la población adulta”.

Frente a este panorama, desde la Secretaría de Salud se vienen desarrollando estrategias de prevención en diferentes espacios, entre ellos los entornos familiares, educativos, laborales e institucionales, con énfasis en la identificación oportuna de las señales de riesgo.

Pérez explicó que también se trabaja con niños, adolescentes y jóvenes, teniendo en cuenta que en estos grupos poblacionales se están presentando intentos de suicidio.

“Estamos desarrollando estrategias de capacitación en el entorno educativo que van dirigidas a la población adolescente, niños y niñas y juventud, teniendo en cuenta que los intentos de suicidio sí se nos están presentando en la población adolescente y juventud, mientras que los suicidios se están presentando en la adultez”.

Las acciones también incluyen capacitación a comunidades y organizaciones sociales para reconocer señales de alarma, activar las rutas de atención y facilitar que las personas reciban acompañamiento profesional de manera oportuna.

La funcionaria insistió además en la importancia de que las instituciones de salud garanticen la atención a quienes presentan una conducta suicida, sin barreras y con una respuesta articulada entre los diferentes sectores.

“Ante la conducta suicida es importante que las instituciones de salud atiendan sin barreras frente a este evento que presentan las personas en los diferentes grupos de vida”.

En esta fecha, el llamado de las autoridades está dirigido también a las familias y a la comunidad, especialmente para evitar juzgar, señalar o minimizar las situaciones que pueda estar atravesando una persona.

“Debemos hablar para cuidar. La invitación es a que debemos tener en cuenta y atender esas señales de alarma, a conversar, a escuchar, a resguardar, a conectar y, sobre todo, acompañar”.

Desde la Secretaría de Salud recuerdan que el intento de suicidio es prevenible y constituye un evento de interés en salud pública, por lo que la respuesta requiere la participación no solo del sector salud, sino también de educación, justicia, protección, las familias y la comunidad.