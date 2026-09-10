Desórdenes y saqueos en Guamalito

Norte de Santander

Después de dos acciones terroristas contra la fuerza pública en el corregimiento de Guamalito en el municipio de El Carmen, luego del retiro de los 21 uniformados del comando de la policía se sumó en las últimas horas, la incursión de la guerrilla en el pueblo.

Las comunidades reportaron que la noche anterior, presuntos integrantes del ELN ingresaron a la población y provocaron saqueos en lo que quedaba de la estación de policía luego de acciones terroristas, como también el comercio se vio afectado.

En vehículos y con música estridente se movieron por todo el pueblo según advirtieron los residentes de esa población, que expresaron su preocupación luego de la salida de la fuerza pública.

El miedo se ha apoderado de la comunidad que no descarta abandonarlo teniendo en cuenta los últimos hechos de violencia que se han presentado en esa zona del Catatumbo.

En las últimas horas se desarrolló un consejo de seguridad en El Carmen donde las autoridades buscan como lograr el retorno de la Policía Nacional a ese lugar, que se constituye en una área neurálgica por la presencia de actores armados ilegales en la zona limítrofe entre Norte de Santander y el departamento del Cesar.