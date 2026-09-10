Valle Esther reclama recuperación de su puesto de salud

Cúcuta

En el corazón del barrio Valle Esther, el salón comunal se ha convertido en el refugio cultural, educativo y social de cientos de niños, jóvenes, madres cabeza de hogar y adultos mayores.

Sin embargo, en medio del dinamismo de esta comunidad, persiste una urgencia que afecta la calidad de vida de todos sus habitantes: la recuperación de su puesto de salud, una infraestructura abandonada que desde hace años requiere la intervención prioritaria de las autoridades locales.

Así lo dio a conocer William Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), en los micrófonos de Caracol Radio, quien destacó que aunque la administración municipal ha dado “luces verdes”, la comunidad necesita que la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander concreten los recursos para recuperar este espacio fundamental.

“La mayor necesidad que tenemos es recuperar el puesto de salud. Está abandonado desde hace mucho tiempo. Necesitamos que las entidades administrativas nos hagan un empuje ahí, que se focalice más esa necesidad”, nos contó el líder comunal.

Pese a la necesidad de atención médica, la comunidad ha logrado convertir su salón comunal en un motor de desarrollo e inclusión gracias a la articulación con diversas entidades:

Educación y Fe, que alberga a casi 80 niños en talleres de catequesis con la iglesia local y ofrece bachillerato por ciclos para jóvenes que no han podido culminar sus estudios.

Empoderamiento Femenino que desarrolla cursos de belleza dirigidos a madres cabeza de familia y a jóvenes que no han logrado acceder a la educación superior o al SENA y Dignidad Para el Adulto Mayor, también como un gran aliado a través de grupos de canto y baile, donde los adultos mayores, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad o abandono, han encontrado un espacio de acogida y bienestar.

El grupo representativo ha dejado en alto al barrio a nivel regional, obteniendo el primer lugar en la Feria de La Don Juana y una destacada representación en el Festival de Silleteros de Bochalema

La comunidad de Valle Esther espera que el llamado realizado a través de Caracol Radio permita consolidar muy pronto la recuperación de su centro de salud, garantizando así un desarrollo integral para todas las familias del sector.