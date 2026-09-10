Sin luz y bajo intenso calor, el drama de la comunidad educativa del colegio Julio Pérez Ferrero

Cúcuta

Ante la falta de fluido eléctrico, la comunidad de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero sede 4, ubicada sobre el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, enfrenta severas complicaciones tras cumplir cuatro días consecutivos sin el servicio de energía eléctrica.

La contingencia fue provocada por el fuerte vendaval del pasado fin de semana, el cual desprendió el techo de un parqueadero privado cercano. La estructura cayó directamente sobre un poste de electricidad, destruyendo el cableado y dejando a oscuras tanto al colegio como a varios vecinos de la zona.

Ante la falta de fluido eléctrico, el bienestar de los estudiantes ha sido afectado, debido a las altas temperaturas que se enfrentan por el fenómeno del niño.

Aunque el rector del establecimiento, Óscar Aldana, ha adelantado los trámites correspondientes ante las autoridades, tanto las directivas como el cuerpo docente se encuentran a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Educación Municipal y CENS, para que les brinde una solución definitiva y garantice las condiciones para continuar dictando clases.

Para evitar la suspensión de las jornadas escolares, los docentes han tenido que adaptar sus salones de enseñanza por pasillos, desplazando a los alumnos fuera de las aulas.

“En la medida de la situación, estamos brindando el desarrollo académico en lo que se pueda. Los salones son muy calurosos porque dependían de aire acondicionado o ventiladores, por lo que estamos haciendo actividades al aire libre y buscando espacios para que los estudiantes tengan hidratación permanente. Necesitamos que nos colaboren lo antes posible porque el calor extremo puede causarles brotes en la piel”, explicó a Caracol Radio la docente Deisy Rolón.

La desesperación por el bienestar de los menores ha llevado al grupo de padres de familia a tomar vías pacíficas para exigir la pronta intervención de las entidades a esta institución.

“Hace demasiado calor, los niños se han mareado y la jornada de la tarde está totalmente afectada. Inicialmente teníamos organizado un plantón debajo del puente sobre el Anillo Vial Occidental, pero para evitar accidentes por ser una vía nacional, decidimos realizar la manifestación directamente al frente del colegio”, manifestó Deisy Rojas, representante de los padres de familia.

Rojas señaló además que, aunque han visto presencia de operarios de Centrales Eléctricas en el sector, la reconexión no se ha concretado. Por ello, la comunidad hace un llamado urgente a la Secretaría de Educación y a Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) para restablecer el servicio antes de que la salud de los estudiantes se vea más comprometida.