Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 sep 2026 Actualizado 14:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Capturaron en Soacha a alias ‘Comandante 7′, delincuente ecuatoriano requerido por Interpol

El alcalde destacó que estos resultados son por la estrategia de Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana del Gobierno Nacional.

Capturaron en Soacha a alias ‘Comandante 7′, delincuente ecuatoriano requerido por Interpol. Foto: Alcaldía de Soacha.

Capturaron en Soacha a alias ‘Comandante 7′, delincuente ecuatoriano requerido por Interpol. Foto: Alcaldía de Soacha.

Capturaron en Soacha a alias ‘Comandante 7′, delincuente ecuatoriano requerido por Interpol. Foto: Alcaldía de Soacha.
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Cundinamarca

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Périco’, reportó la captura de un temido integrante de la organización criminal ecuatoriana Los Tiguerones, conocido como ‘Comandante 7’ que estaba siendo requerido con notificación roja de Interpol del vecino país.

El mandatario también destacó los resultados que han logrado contra la criminalidad en el municipio en los últimos días con la captura de más delincuentes.

Como la captura de nueve presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Chamos de la R’ y la detención en España de alias ‘May’, señalado cabecilla de ‘Los Paisas’. Estas dos organizaciones que trascienden las fronteras municipales y nacionales.

“Estos resultados demuestran que el trabajo articulado entre instituciones y la investigación permanente de las bandas delincuenciales, nos permiten llegar hasta los cabecillas y las estructuras criminales. Soacha no será escondite para ningún delincuente y vamos detrás de quienes irrumpen la tranquilidad de nuestra gente”, puntualizó el alcalde.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, estos resultados hacen parte de la estrategia de Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana del Gobierno Nacional, tras la desarticulación de bandas delincuenciales identificadas previamente por la Policía, la Fiscalía y las autoridades nacionales e internacionales.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado