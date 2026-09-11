Capturaron en Soacha a alias ‘Comandante 7′, delincuente ecuatoriano requerido por Interpol

Cundinamarca

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Périco’ , reportó la captura de un temido integrante de la organización criminal ecuatoriana Los Tiguerones, conocido como ‘Comandante 7’ que estaba siendo requerido con notificación roja de Interpol del vecino país.

El mandatario también destacó los resultados que han logrado contra la criminalidad en el municipio en los últimos días con la captura de más delincuentes.

Como la captura de nueve presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Chamos de la R’ y la detención en España de alias ‘May’, señalado cabecilla de ‘Los Paisas’. Estas dos organizaciones que trascienden las fronteras municipales y nacionales.

“Estos resultados demuestran que el trabajo articulado entre instituciones y la investigación permanente de las bandas delincuenciales, nos permiten llegar hasta los cabecillas y las estructuras criminales. Soacha no será escondite para ningún delincuente y vamos detrás de quienes irrumpen la tranquilidad de nuestra gente”, puntualizó el alcalde.