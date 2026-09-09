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“La criminalidad está desbordada”: Excomandante de Policía de Bogotá por porte de armas en Colombia

En diálogo con 6AM W, el general Eliécer Camacho, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se refirió al decreto que firmó el presidente Abelardo de la Espriella que quitó la suspensión de permisos para el porte de armas legales en Colombia.

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“De acuerdo a la experiencia, eso no subirá los índices de criminalidad, teniendo en cuenta que la participación de las armas de fuego que tienen salvoconducto siempre ha sido mínima en comparación con las ilegales”, dijo.

De esta manera, apuntó que el porte legal de armas en Colombia les servirá a los campesinos, ganaderos y comerciantes.

“Favorece más a la seguridad que lo que la afectará”, indicó.

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Recordó que los requisitos, tanto para porte como para tendencia de armas, se mantienen de acuerdo con la valoración que hagan las autoridades para poder entregarlas.

Asimismo, mencionó que el expresidente Juan Manuel Santos hizo más difícil el proceso para el porte de armas, en parte, por el acuerdo de paz con las Farc que se firmó en La Habana.

“Sí hubo una reducción importante de los homicidios, pero que en realidad las armas de fuego legales fueran las que afectaran la vida de las personas no era tan cierto”, sostuvo.

Agregó que el argumento que se tenía en su momento no aplica en la actualidad porque la criminalidad “está desbordada” y la delincuencia común está afectando a los ciudadanos.

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¿Qué tanto daño puede hacer el porte de armas en una sociedad en la que los niveles de intolerancia son altos?

Reiteró que con la firma del decreto, no se afectará la vida de las personas, sino que se necesita que haya mayor prevención y seguimiento policial para evitar las armas produzcan afectaciones en medio de riñas entre ciudadanos.

Escuche la entrevista completa con el general Eliécer Camacho aquí: