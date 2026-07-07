Gobierno entrante explica alcances del Bloque de Defensa de Seguridad Urbana

Cúcuta

En medio de las expectativas que genera el proyecto de crear los Bloques de Defensa de Seguridad Urbana en siete ciudades capitales del país, en diálogo con Caracol Radio W el ministro de la Defensa Designado general (r) Jorge Mora explicó los alcances.

El alto oficial de manera preliminar dio a conocer la forma como esta concebido el proyecto para ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta.

El general (r) Mora dijo a Caracol Radio W que “se trata de crear unidades mixtas, con reacción policial y judicial para enfrentar los delitos trasnacionales y en aquellas zonas donde se tiene establecido un incremento en la comisión de delitos que afectan la seguridad ciudadana”.

Precisó que esta labor será desarrollada por doscientos policías y un grupo de fiscales de URI que responderán a un trabajo establecido desde el Ministerio.

“Lo que esperamos es que esto se desarrolle dentro de una sinergia y reacción inmediata que nos permita trabajar para la reducción de esos delitos y devolverle la tranquilidad a los ciudadanos en todas las ciudades”.

El designado ministro envió un parte de tranquilidad a los ciudadanos al advertir que “este trabajo estará siempre ajustado a la ley, a nuestra Constitución y bajo la supervisión del Presidente Abelardo de La Espriella y de este servidor”.