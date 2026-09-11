Frenaron tala ilegal y daños a especies protegidas en los Cerros Orientales de Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) recibió varias quejas ciudadanas por presuntas actividades de tala en un predio ubicado en la vereda Torca, en la localidad de Usaquén. Una vez los técnicos ambientales llegaron al lugar, impusieron una medida preventiva por la tala de aproximadamente 64 árboles de la especie eucalipto.

De acuerdo con el director regional Bogotá - La Calera de la CAR, Yuber Yesid Cárdenas, “durante la visita se evidenció que los árboles fueron talados en dos sectores del predio y que no presentaban condiciones físicas o sanitarias que permitieran establecer que se encontraban en riesgo de caída. Además, se identificaron afectaciones sobre vegetación nativa y especies epífitas presentes en el área”.

El predio se encuentra ubicado en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá , y los sectores donde se evidenciaron las talas corresponden principalmente a Zona de Restauración. De acuerdo con las disposiciones aplicables a esta área protegida, la tala de la vegetación existente requiere autorización expresa de la autoridad ambiental.

Durante la inspección también se evidenció la afectación de especies nativas como tuno esmeraldo, raque, gaque y uvillo, algunas epífitas como bromelias y orquídeas y hasta de musgos y líquenes, que, además tienen veda legal en Colombia, lo que significa que su extracción, transporte y comercialización silvestre están prohibidos por la ley.

Aproximadamente 11 árboles y arbustos de especies nativas fueron afectados, aunque no fue posible establecer con exactitud el número total de individuos y especímenes afectados.

Desde la autoridad ambiental se hace un llamado a respetar las áreas protegidas y adelantar previamente los trámites y autorizaciones correspondientes cuando se pretenda realizar aprovechamiento o intervención de la cobertura vegetal.

La CAR ha iniciado las acciones correspondientes para individualizar a los responsables y establecer las sanciones a que haya lugar.