Estación Dolores alcanza 75 % de avance en sus obras dice Acuacar

Aguas de Cartagena informó este jueves 10 de septiembre que las obras de recuperación de la Estación de Bombeo de Agua Cruda (EBAC) Dolores alcanzaron un 75 % de ejecución, en medio de las labores adelantadas para restablecer completamente el servicio de agua potable en diferentes sectores de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La estación Dolores es fundamental para el sistema de acueducto de Cartagena, debido a que se encarga de conducir agua cruda hacia las plantas encargadas de su tratamiento. La afectación registrada en su operación redujo el caudal que ingresa a estas instalaciones y obligó a programar suspensiones temporales del servicio en zonas de la ciudad.

Uno de los principales avances corresponde a la bomba número 2, que ya fue reparada en un taller. Actualmente, Aguas de Cartagena adelanta el traslado del equipo hacia la estación, donde deberá ser instalado y sometido a las intervenciones técnicas necesarias antes de volver a operar.

La empresa señaló que sus equipos técnicos y operativos continúan trabajando en campo para completar las actividades previstas y recuperar la operación de la estación a su máxima capacidad.

Mientras avanzan las obras, permanece programada una suspensión del servicio que inició a las 8:00 de la mañana de este jueves 10 de septiembre y está prevista hasta las 4:00 de la madrugada del viernes 11 de septiembre, con afectación en diferentes barrios de Cartagena.

Entre las zonas incluidas se encuentran El Campestre, El Golf, El Milagro, Blas de Lezo, El Socorro, Ternera, San Fernando, Los Ciruelos, Simón Bolívar, 11 de Noviembre, Berlín, Alameda La Victoria y sectores de Olaya, entre otros. También se presentan afectaciones parciales en barrios como San Pedro, Vista Hermosa, Los Caracoles, San Pedro Mártir y La Victoria.

Aguas de Cartagena reiteró que, una vez concluyan las intervenciones, el restablecimiento del servicio será progresivo, debido al tiempo que requiere la red para recuperar los niveles de agua y las presiones normales.