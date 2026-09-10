Asobolsa propone usar el mercado de capitales para reconstruir Colombia

En el marco del Congreso Regional Mercado de Capitales nuam–Asobolsa 2026, que se desarrolla en Cartagena, la presidenta de Asobolsa, Shenny González, presentó una propuesta de política pública orientada a profundizar y fortalecer el mercado de capitales colombiano.

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González planteó tres pilares para avanzar en este propósito: una política pública de largo plazo, equivalencia regulatoria y educación financiera para fortalecer la confianza de los inversionistas.

Durante su intervención, la dirigente señaló que el mercado de capitales debe ser entendido como una herramienta para financiar el crecimiento empresarial, canalizar el ahorro hacia la inversión, atraer capital y generar productividad y empleo.

Uno de los puntos centrales de su propuesta estuvo relacionado con la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Ante las restricciones fiscales que enfrenta el país, González invitó a explorar mecanismos que permitan movilizar recursos privados hacia la recuperación de la infraestructura.

Entre las alternativas mencionó las titularizaciones de activos, fondos especializados, patrimonios autónomos como emisores de títulos, emisiones de entidades territoriales o empresas públicas regionales y colocaciones sindicadas.

“El mercado de capitales es un mecanismo idóneo para apoyar este proceso de reconstrucción”, sostuvo González.

La presidenta de Asobolsa también destacó la necesidad de avanzar en una política de Estado que permita contar con más emisores, inversionistas y alternativas de inversión, además de revisar el marco tributario para incentivar el ahorro de largo plazo y generar condiciones estables para la inversión productiva.

Integración de los mercados regionales

Otro de los ejes abordados fue la integración de los mercados de Colombia, Chile y Perú a través de nuam. González reiteró el respaldo de Asobolsa a este proceso y señaló que el reto ahora es lograr una integración efectiva mediante estándares comunes.

Para ello, consideró necesario avanzar en equivalencia regulatoria, operación transfronteriza de agentes, cooperación entre supervisores e intercambio oportuno de información.

La dirigente también se refirió a las transformaciones de la industria financiera, como los activos digitales y las finanzas abiertas, y destacó la importancia de establecer reglas claras sobre el manejo y uso de la información bursátil.

Finalmente, González hizo énfasis en la educación financiera y la protección de los inversionistas, especialmente frente al crecimiento de los llamados “fininfluencers”. Señaló la necesidad de diferenciar entre educación financiera y recomendación profesional de inversiones, así como de fortalecer los estándares de transparencia.

El Congreso Regional Mercado de Capitales nuam–Asobolsa 2026 continuará hasta este 11 de septiembre en Cartagena, con discusiones sobre integración regional, regulación, inversión, tecnología y nuevas herramientas para el desarrollo de los mercados.