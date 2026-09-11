Concierto de Marco Antonio Solís en Bucaramanga: fecha, lugar y artistas invitados

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 23: Singer Marco Antonio Solis performs during a concert Gratitud Tour at Estadio GNP Seguros on May 23, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

El artista mexicano Marco Antonio Solís llegará a la ciudad de Bucaramanga el próximo 28 de noviembre de 2026 con su gira llamada “Gratitud”, en un concierto que reunirá a importantes representantes de la música mexicana, popular y vallenata.

El cantante se presentará en el estadio Américo Montanini, escenario en el que compartirá la jornada musical con Jean Carlos Centeno, Andrés Franco y Fabián Corrales, quienes serán los artistas invitados para esta presentación.

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La llegada de Marco Antonio Solís representa una nueva oportunidad para que sus seguidores en Bucaramanga puedan disfrutar en vivo de su música y de las canciones que han marcado su extensa trayectoria artística.

El concierto está programado para el 28 de noviembre de 2026 y la apertura de puertas será a las 6:00 p. m., de acuerdo con la información entregada por los organizadores del evento.

Para quienes quieran asistir, las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta y sus puntos físicos de venta. Además, la organización anunció un descuento especial en la boletería entre el 6 de septiembre y el 3 de octubre, una promoción que permitirá a los seguidores adquirir sus entradas durante ese periodo.

La presentación hace parte de la gira “Gratitud” de Marco Antonio Solís, con la que el artista continúa llevando su música a diferentes escenarios y reencontrándose con el público que ha acompañado su carrera.

En Bucaramanga, la noche estará acompañada además por Jean Carlos Centeno, Andrés Franco y Fabián Corrales, tres artistas que se sumarán a esta jornada musical en el estadio Américo Montanini.

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Así, Bucaramanga se prepara para recibir a Marco Antonio Solís el próximo 28 de noviembre, en una noche que combinará diferentes sonidos y generaciones de la música latinoamericana.