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31 ago 2026 Actualizado 16:35

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Medellín

Medellín refuerza los controles al turismo e impone más de 50 suspensiones a locales e inmuebles

Con 57 operativos en lo que va del año, la Secretaría de Turismo de la capital antioqueña, endurece las exigencias documentales y sanitarias para hospedajes.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

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El Distrito de Medellín incrementó las labores de inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios turísticos para promover la legalidad y proteger a visitantes y residentes. Entre enero y julio, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento realizó 57 operativos coordinados, alcanzando un total de 161 inspecciones en zonas estratégicas de la ciudad.

Como resultado, se intervinieron 63 viviendas de uso turístico o rentas cortas, dejando 30 suspensiones por incumplir la ley y 19 recomendaciones de mejora. Asimismo, se inspeccionaron hoteles, hostales, gastrobares y agencias, ordenando el cierre temporal de otros 23 establecimientos que operaban al margen de la normativa.

Requisitos legales y zonas de control prioritario

Para operar legalmente, el Distrito exige cumplir con el Registro Nacional de Turismo (RNT), el RUT, normas urbanísticas, de seguridad humana y el código de prevención contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), además del reporte en las plataformas SIRE y TRA.

“Buscamos consolidar un destino confiable, libre de delitos y altamente competitivo. Seguimos trabajando para garantizar que todas las actividades operen bajo la formalidad”, destacó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta, sobre la importancia de estas acciones institucionales.

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Estrategia integral en los principales corredores

Las intervenciones se articulan con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, priorizando riesgos mediante denuncias ciudadanas y el Sistema de Inteligencia Turística (SITE). Los controles continuarán de forma permanente en sectores clave como Provenza, el Parque Lleras, la carrera 70, la Plaza Botero, San Javier y el Parque Arví.

El plan institucional combina la rigurosidad de las sanciones con jornadas pedagógicas y preventivas. De este modo, la administración busca fortalecer la cultura de la legalidad, socializar la normativa vigente con los comerciantes y promover un turismo responsable y seguro en toda la capital antioqueña.

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