Decretan medidas especiales de seguridad y movilidad por visita presidencial en Montería. Foto: La W/Claudia Hernández (en las afueras del Concejo de Montería y Alcaldía de Montería).

Montería

La Alcaldía de Montería decretó medidas especiales de cara a la visita del presidente Abelardo de la Espriella. El jefe de Estado estará en dos eventos programados para el sábado 3 de octubre.

El primer evento se desarrollará en el aeropuerto Los Garzones de Montería, donde se inauguraría la ruta internacional que conectaría a la capital de Córdoba con Panamá. La actividad se adelantaría a las 10:00 a.m.

Asimismo, el presidente de la Espriella acompañará la inauguración de un estadio de béisbol en el barrio La Pradera, suroriente de la ciudad de Montería. El evento se realizaría hacia las 2:30 p.m.

Tras el anuncio de la agenda, la Alcaldía de Montería expidió el Decreto 0448 de 2026, mediante el cual se establecen las medidas que comenzarán a aplicarse el mismo 03 de octubre, a partir de las 6:00 a.m.

“Las disposiciones se concentrarán principalmente en los alrededores del aeropuerto Los Garzones, la sede de la Alcaldía Centro Verde, el estadio de sóftbol y béisbol Luis Nieto Correa y las rutas previstas para el desplazamiento de la caravana presidencial”, explicó la administración municipal.

Estas son las medidas adoptadas:

1. Prohibición de estacionamiento: Desde las 6:00 a.m. del sábado y hasta la finalización de la visita presidencial, estará prohibido estacionar vehículos en las vías aledañas al aeropuerto Los Garzones, la Alcaldía Centro Verde, el estadio Luis Nieto Correa y las rutas de desplazamiento de la caravana presidencial. Esta restricción no aplica a los parqueaderos privados ubicados en los alrededores de los lugares mencionados.

2. Restricción al uso de drones: Se prohíbe la operación de drones en un radio de dos kilómetros de los lugares donde estará presente el presidente de la República, como medida preventiva de seguridad.

3. Transporte de escombros y materiales: A partir de las 6:00 de la mañana y hasta la salida del mandatario nacional, se prohíbe el transporte de escombros en los alrededores de los lugares establecidos. Asimismo, estará restringido el transporte de recipientes con líquidos inflamables, desechos, trasteos y cilindros de gas domiciliario en camiones, volquetas o cualquier otro tipo de vehículo en los sectores y rutas contemplados en el decreto.

4. Restricciones para motocicletas y otros vehículos: Se prohíbe el transporte de parrilleros hombres en motocicletas, así como de personas en platones, carrocerías o sentadas en las partes externas de vehículos. También se restringe la circulación de vehículos de tracción animal en las vías aledañas al aeropuerto, la Alcaldía Centro Verde y el estadio Luis Nieto Correa.

5. Restricción al consumo de bebidas alcohólicas: Se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos abiertos al público ubicados en los alrededores de los tres lugares mencionados, desde las 6:00 de la mañana del sábado hasta la salida del presidente de la República.

6. Plan especial de movilidad: La Administración Municipal dispondrá de un plan de movilidad que tendrá en cuenta los cierres viales necesarios durante los desplazamientos de la caravana presidencial, con el propósito de garantizar la seguridad y organizar la circulación vehicular.

7. Alerta amarilla hospitalaria: La Secretaría de Salud Municipal deberá disponer, mediante acto administrativo, la alerta amarilla en las instituciones prestadoras de servicios de salud de Montería durante la visita presidencial, con especial atención a los centros hospitalarios cercanos a los lugares donde se desarrollará la agenda del mandatario nacional.

“De igual manera, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas cuando las autoridades lo indiquen y evitar estacionar vehículos en los sectores donde se desarrollarán las actividades presidenciales”, puntualizó la Alcaldía de Montería.

Finalmente, la administración municipal advirtió que la Policía vigilará el cumplimiento de estas disposiciones. “Quienes incumplan las restricciones podrán ser objeto de las medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sin perjuicio de otras consecuencias legales que puedan corresponder”, concluyó.