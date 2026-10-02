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02 oct 2026 Actualizado 01:54

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“Reactivamos las operaciones”: aeropuerto Los Garzones de Montería tras incidente con aeronave

Las operaciones fueron restringidas durante horas de la tarde de este 1 de octubre

Aeropuerto Los Garzones de Montería. Foto: cortesía suministrada a La W (referencia).

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El aeropuerto Los Garzones de Montería sostuvo a través de la red social X que las operaciones fueron reactivadas en esta terminal aérea tras superarse el incidente que dejó una aeronave durante su aterrizaje este 1 de octubre.

Reactivamos las operaciones aéreas. Las aerolíneas nos reportan un vuelo desviado, procedente del aeropuerto José María Cordova de Rionegro, por lo que tenemos una demora, desde y hacia ese destino. Les sugerimos consultar el estado de sus itinerarios”, informaron directivas del aeropuerto Los Garzones.

Más información

Según lo establecido, el incidente se habría registrado por el daño en el neumático de la citada aeronave, lo cual generó una obstrucción en la pista. El hecho dejó personas lesionadas.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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