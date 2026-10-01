Tormentas eléctricas han afectado movilidad en Montería: varios semáforos no estarían funcionando

Montería

La Alcaldía de Montería informó que las tormentas eléctricas registradas en los últimos días en la ciudad han afectado varios componentes de la red semafórica debido a descargas atmosféricas y variaciones extremas de voltaje.

“Entre los puntos que presentan mayores afectaciones se encuentran la intersección del sector del Puente Asilo, donde el sistema se encuentra operando bajo medidas provisionales luego de sufrir daños severos en sus componentes de energía”, sostuvo la Alcaldía de Montería.

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“Asimismo, la intersección de la calle 44 con carrera 8ª se encuentra temporalmente fuera de servicio, debido a daños en las tarjetas de control del sistema, ocasionados tras la explosión de un transformador cercano durante el evento meteorológico”, agregó.

Tras lo expuesto, la administración municipal informó que estaría avanzando en la gestión y adquisición de los repuestos electrónicos requeridos para realizar las reparaciones y restablecer completamente el funcionamiento de estos puntos de la red semafórica.

Mientras se adelantan estos trabajos, la secretaria de Tránsito, María Fernanda López, hizo un llamado especial a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones “para que extremen las medidas de precaución al transitar por estas intersecciones, reduzcan la velocidad, respeten las prioridades de paso y atiendan las indicaciones de los reguladores de tránsito que apoyan la movilidad en las zonas afectadas”.