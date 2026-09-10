Once municipios de Boyacá sufren cortes de gas: “La incertidumbre es enorme”, alcalde de Berbeo

El alcalde de Berbeo advierte que la falta de información previa dificulta a las familias prepararse ante nuevas suspensiones del servicio.

Boyacá

Habitantes de 11 municipios de Boyacá están enfrentando suspensiones e interrupciones en el servicio de gas natural, situación que, según las autoridades locales, genera preocupación por la falta de certeza sobre la continuidad del suministro.

Los municipios afectados son Garagoa, Tenza, La Capilla, Sutatenza, Guateque, Miraflores, Zetaquira, Berbeo, Páez, San Eduardo y Campohermoso.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Berbeo, Sebastián Juez Arias, aseguró que la situación en su municipio es compleja, especialmente por la incertidumbre que existe frente a la duración y frecuencia de las interrupciones.

“Tenemos una situación bien complicada en la atención del gas domiciliario, un servicio público esencial que debe ser garantizado. Hoy tenemos una intermitencia y una incertidumbre enorme a la hora de prestar ese servicio”, explicó.

De acuerdo con Juez Arias, aunque recientemente recibieron información sobre la reactivación del servicio, todavía no existe claridad sobre cuánto tiempo podrá mantenerse de manera continua.

“Ayer nos comunicó la empresa operadora de logística de la entrega del servicio que nuevamente se había aperturado. Sin embargo, tenemos esa duda, esa incertidumbre y ese interrogante enorme. No sabemos hasta cuándo se puede garantizar ni hasta dónde iría una eventual suspensión”, señaló.

El alcalde aseguró que uno de los principales problemas que enfrentan las administraciones municipales es la falta de información anticipada frente a las suspensiones, pues esto impide que puedan comunicar oportunamente la situación a los usuarios.

“Acá el problema es la falta de preaviso para nosotros poder comunicar y notificar a la comunidad. Esto se hace de manera espontánea y simultánea, lo que hace que se dificulte más a la hora de que las personas busquen alternativas para poder solventar esa necesidad tan importante como es este servicio domiciliario”, afirmó.

En Berbeo, según el alcalde, son 398 los usuarios que dependen del servicio de gas natural, entre hogares urbanos y rurales. Juez Arias explicó que el municipio y el departamento han venido trabajando para ampliar la cobertura, pero que ahora existe incertidumbre sobre la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos.

“Hoy Berbeo tiene 398 usuarios, tanto rurales como urbanos. El municipio hace esfuerzos y el departamento también para garantizar nuevas coberturas, nuevos hogares conectados a gasificación, pero tenemos esa incertidumbre enorme de no saber si se pueden hacer otros proyectos debido a la contingencia que se tiene a nivel nacional”, indicó.

La situación también obliga a las familias a buscar alternativas para cocinar y realizar actividades que requieren el uso del gas. El mandatario señaló que una de las opciones es recurrir al gas propano, aunque esto representa un mayor gasto para los hogares.

“Recordemos que la alternativa sería gas propano, la alternativa sería volver a las estufas de leña. En el gas propano incrementamos, por supuesto, los gastos en los hogares berberianos”, explicó.

Frente al uso de la leña, el alcalde advirtió sobre las consecuencias ambientales y para la salud de las familias, especialmente en las zonas rurales.

“En el caso del uso de la leña, eso hace que contaminemos más y que, por supuesto, nuestros campesinos y campesinas se enfermen más a la hora de preparar sus alimentos”, agregó.

Juez Arias recordó que el problema no es completamente nuevo y que durante el año anterior ya se habían presentado episodios de intermitencia relacionados, según explicó, con dificultades en el pago de los subsidios a las empresas prestadoras.

Sin embargo, señaló que actualmente la preocupación está relacionada con las condiciones de producción y entrega del gas y con la capacidad de atender la demanda.

“Yo creo que hoy hay que hacer un llamado al Gobierno Nacional para que la explotación de gas continúe, que los contratos se renueven y que se abra nueva contratación, para que nosotros podamos no solamente mantener la cobertura de gas, sino también desarrollar nuevos proyectos”, sostuvo.

La explicación sobre las dificultades en el suministro también fue entregada por Ecopetrol, que confirmó que adelanta una reparación en uno de los compresores del campo Cupiagua, en Casanare, lo que ocasionará una disminución temporal en las entregas de gas desde este activo.

ENERCER, empresa encargada de prestar el servicio en los 11 municipios, informó que existe una restricción en el suministro que afecta a su proveedor mayorista, PLEXA S.A.S. E.S.P., relacionada con las condiciones de producción y entrega del energético.